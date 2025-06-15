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Samsun Valiliği'nden Deniz Uyarısı: Hava Koşulları Tehlikeli

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 16:20
Samsun Valiliği'nden Deniz Uyarısı: Hava Koşulları Tehlikeli

Samsun'da Denize Girilmemesi İçin Uyarı

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, bugün saat 15.00'ten itibaren dalga yüksekliğinin 1,5 metreye çıkacağı ve rüzgar hızının 22 deniz miline ulaşacağı belirtildi.

Boğulma Vakalarının Önüne Geçmek İçin Uyarı

Valilik açıklamasında, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi. Polis ve cankurtaran ekipleri, sahilde bulunan kişilere denize girmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında...

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. Polis ve cankurtaran ekipleri, sahildeki kişilere denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında...

Samsun Valiliği, Karadeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. Polis ve cankurtaran ekipleri, sahildeki kişilere denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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