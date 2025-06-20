Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Samsun'da Karne Heyecanı

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, çeşitli okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi. Samsun'da 1062 okulda 22 bin 584 öğretmen ve 262 bin 443 öğrenci karne sevinci yaşadı.

TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar öğrencilere karnelerini verdi. Ağar, “Samsun'da 262 binin üzerinde öğrencimize karnelerini veriyoruz. Eğitim öğretim yılını tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çorum'da Karneler Dağıtıldı

Çorum'da 487 okulda 86 bin 507 öğrenci ve 7 bin 712 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Vali Ali Çalgan, Ertuğrul Gazi İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreninde öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye etti.

Çalgan, “Güneşten en fazla istifade eden siz olun. İyi bir tatil geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Amasya ve Tokat'ta Törenler Gerçekleşti

Amasya'da okul öncesi ve ilkokul düzeyinde 53 bin 631 öğrenciye karneleri verildi. Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, eğitim dönemi boyunca öğretmenleri ve velileri tebrik etti.

Tokat'ta ise 102 bin 525 öğrencinin karnesi dağıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini önerdi.

Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da da Karneler Alındı

Sinop’ta 32 bin öğrenci karne mutluluğunu yaşarken, Çankırı’da 26 bin 367 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, öğrencilere tatili değerlendirmenin önemini vurguladı.

Kastamonu'da 53 bin 353 öğrenci, Vali Meftun Dallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş eşliğinde düzenlenen törenle karnelerini aldı. Dallı, öğrencilere tatilde kitap okumalarını önerdi.

Çorum'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Çorum Valisi Ali Çalgan, öğrencilere karnelerle birlikte hediye dağıttı.

Çorum'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Çorum Valisi Ali Çalgan, öğrencilere karnelerle birlikte hediye dağıttı.