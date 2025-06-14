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Samsun ve Çevresinde Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:57
Samsun ve Çevresinde Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Samsun ve Çevre İllerde Jandarma Teşkilatının Kutlamaları

Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ıncı yıl dönümünü kutlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. İlki Samsun'da gerçekleştirilen kutlamalar, şehitlikleri ziyaret ederek başladı.

Samsun'daki Kutlamalar

Samsun'da ilk tören Onur Anıtı'nda yapıldı. Ardından, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne yapılan ziyaretle birlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an tilaveti sonrasında, şehitliklere karanfil bırakıldı.

Törene, Samsun Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı.

Kastamonu'da Etkinlikler

Kastamonu'da ise Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve ekibinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunmasıyla kutlandı. Özden, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olduğunu vurguladı. Ayrıca, vatandaşlara silah ve teçhizat tanıtımı yapıldı ve Kastamonu Şehitliği ziyaret edildi.

Tokat’ta Kutlama Töreni

Tokat’ta, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve ekibi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, törende yaptığı konuşmada, jandarmanın geçmişten günümüze büyük bedeller ödediğini belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı.

Törende jandarma köpekleri ile gösterim de yapıldı.

Sinop'taki Program

Sinop'ta düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanı Mustafa Özarslan, burada jandarmanın 186 yıldır vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptığını ifade etti.

Halk oyunları ve komando birliği gösterilerinin ardından, program eğitimli jandarma köpekleri ile sona erdi.

Çankırı'da Kutlamalar

Çankırı İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Ayrıca, jandarar ekiplerinin kullandığı ekipmanların sergisi de düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ katıldı.

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören...

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören...

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 186'ncı yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

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