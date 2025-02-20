Samsun Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Mete Ulaşarak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Samsun Yakakent'te Kar Alarmı!

Samsun'un Yakakent ilçesi'nde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kırsal mahallelerde devam eden yoğun kar yağışı, bölgedeki yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Belediye Ekiplerinin Aralıksız Çalışmaları

Kar kalınlığının artışı ile birlikte, belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri, ekiplerin çabalarına destek verirken, kar yağışının üstesinden gelmek için çeşitli önlemler alıyor.

Yerel yetkililer, vatandaşların tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını öneriyor. Kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu.