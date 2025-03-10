Sanatçı Sultan Adler'in 'Boş Alan' Halısı Bremen Sanat Müzesi'nde Sergileniyor

Sultan Adler'in 'Boş Alan' başlıklı halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde sergilenecek ve dünyayı dolaşacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:18
Sanatçı Sultan Adler'in 'Boş Alan' Halısı Bremen Sanat Müzesi'nde Sergileniyor

Sultan Adler'in Eşsiz Halısı Bremen Sanat Müzesi'nde

Sanatçı Sultan Adler'in 'Boş Alan' başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde sergiye açıldı. Bu eşsiz eser, bir yıl boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Eserin Yolculuğu ve Önemi

Adler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halısının oluşumunun 3 yıl sürdüğünü belirterek, "Daha önce Berlin'de bir koleksiyonda sergilenmişti. Eserimin dünyayı gezmesini istedim. Bremen Sanat Müzesi'ne de hibe ettim. Artık onların koleksiyonunda olacak ve dünyanın çok farklı ülkelerine gönderilerek farklı insanlar tarafından görülme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

Halının Özellikleri

'Boş Alan' başlıklı el dokuması halı, Nepal'deki atölyelerde dokundu. 2,8x5 metre ebatlarındaki bu eser, yabani yosunlar dahil olmak üzere yün ve ipek malzemeler kullanılarak yapıldı. Halı, kayıp kültürel varlıkların tarihini birbirine bağlıyor.

Yeni Sergi: Aşk Mektubu

Sanatçının, yağlı boya ile tuval üzerine çalıştığı ters lalelerden oluşan 'Aşk Mektubu' sergisi ise 1-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'daki Lale Müzesi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçı Sultan Adler'in "Boş Alan" başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde...

Sanatçı Sultan Adler'in "Boş Alan" başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Sanatçı Sultan Adler'in "Boş Alan" başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde...

Sanatçı Sultan Adler'in "Boş Alan" başlıklı el dokuması halısı, Bremen Sanat Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

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