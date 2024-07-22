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Sanatseverler İçin Dolu Dolu Bir Hafta

Dünyanın dört bir yanında konser, sergi ve film festivalleri sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:03
Sanatseverler İçin Dolu Dolu Bir Hafta

Sanat Etkinlikleri Dünyayı Sarıyor

Dünyanın pek çok şehrinde bu hafta, konserlerden tiyatrolara, sergilerden kitap fuarlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesi tüm sanatseverleri bekliyor.

Müzik Dünyasında Öne Çıkanlar

Yeni albümü "=1" ile müzikseverlerin dikkatini çeken Deep Purple, 28 Temmuz’da Fransa’nın Gignac kasabasında sahne alacak. Coldplay ise 27 Temmuz’da Helsinki konseriyle dünya turnusuna devam edecek.

Bir diğer ünlü Alman metal grubu Rammstein, 26 Temmuz'da Gelsenkirchen kentinde performans sergileyecek. AC/DC de 27 Temmuz’da Nürnberg’de hatırı sayılır bir konser gerçekleştirecek.

Rock müziğin efsane ismi Sting, Almanya turnesinde 23 Temmuz’da Salem, 24 Temmuz’da Füssen, 27 Temmuz’da Lingen ve 28 Temmuz’da Stuttgart’da hayranlarıyla buluşacak.

Kolombiyalı pop sanatçısı Karol G, 22 Temmuz’da Madrid’de performans sergileyecek. Ayrıca, rapçi Travis Scott, 23 Temmuz’da Milano, 26 ve 27 Temmuz’da ise Frankfurt’ta konser verecek.

Rock grubu Red Hot Chili Peppers, 25 Temmuz’da ABD’nin Indiana eyaletinde, 27 Temmuz’da ise Wisconsin eyaletinde sahne alacak.

Sergiler ve Fuarlar

Bu haftaki sanat etkinliklerinden biri olan Cairns Yerli Sanat Fuarı, 25-28 Temmuz tarihleri arasında Avustralya'da gerçekleşecek ve farklı mekanlarda düzenlenecek. Fuar, dünya genelinden eski kültürlerin örneklerinin sergileneceği etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kanada’da ise 26-27 Temmuz tarihlerinde Vancouver Sanat Kitap Fuarı gerçekleşecek. Fuar, 65 yayınevinin katılımıyla eski kitaplar ve çizgi romanları müzayede ile satacak.

Film Festivalleri

ABD'nin Indiana eyaletinde 23-28 Temmuz tarihlerinde Indy Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali düzenlenecek. Bu festivalde, kısa metrajlı yapımlara toplam 12 ayrı kategoride ödül verilecektir.

Kaliforniya’da gerçekleşecek San Diego Comic-Con Uluslararası Festivali, 25-28 Temmuz tarihlerinde film gösterimleri, video oyunları ve interaktif multimedya yapımlarının sunumlarına ev sahipliği yapacak.

Vizyondaki Yeni Filmler

26 Temmuz'da ABD'de başrollerde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman’ın yer aldığı "Deadpool & Wolverine", Jocelyn Moorhouse’un yönettiği komedi filmi "The Fabulous Four", Sean Wang imzalı "Didi" ve Chelsea McMullan’ın kaleme aldığı "Swan Song" belgeseli vizyona girecek.

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