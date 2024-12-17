Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Anadoludakiler Projesi'ne 187 Milyon Lira Destek Müjdesi Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Anadoludakiler Projesi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gerçekleştirilen "Anadoludakiler Projesi" programında yaptığı konuşmada, başarılı bulunan 49 projeye toplamda 187 milyon lira destek sağlama kararı aldıklarını duyurdu.

Projenin Lansman Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bu projede, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganıyla öne çıkıyor. Lansman programı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilirken, Kacır, Anadolu’nun tarım alanındaki zenginliklerine ve kültürel mirasına vurgu yaptı.

Yerel Değerlerin Yenilikle Buluşması

Kacır, “Anadoludakiler Projesi” ile yerel değerlerin yenilikle buluşturulacağını, geleneksel değerlerden beslenen yerel ürünlerin destekleneceğini ifade etti. Bu projeyle, diyarbakır-eğil bademi, balıkesir-gönen iğne oyası gibi birçok yerel ürünün üretiminin teşvik edileceğini belirtti.

Bölgesel Kalkınma İçin Önemli Kaynaklar

Bakan Kacır, kalkınma ajanslarının önümüzdeki yıl yürütülecek projeleri için 1,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve bölgesel kalkınmayı desteklemek için 2,5 milyar lira daha tahsis edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda, GAP, DAP, DOKAP ve KOP Kalkınma İdareleri’nin projeleri de desteklenecek.

Sürdürülebilir İş Modelinin Önemi

Projenin sürdürülebilir iş modellerine yönelmekte olduğunu vurgulayan Kacır, yerel ürünlerin markalaşması ve pazarlaması konusundaki çalışmalara devam edileceğini belirtti. "Bereket, birikim ve beceri" temalarının öğretilmesi ve desteklenmesi hedeflendiğini aktardı.

Anadoludakiler Belgeseli

Kacır, ayrıca "Anadoludakiler" belgeselinin Anadolu’nun kültürel mirasını yansıttığını ve yerel kalkınma potansiyelini gözler önüne serdiğini belirtti. Bu belgeselin izleyicilere Anadolu’nun zenginliklerini tanıma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Yeni Müze Projeleri

Anadolu’nun zenginliklerini ekonomik değer haline getirmek için çeşitli müze projelerine de dair bilgi veren Kacır, Kars'ta bir peynir müzesi, Isparta'da bir koku müzesi ve Osmaniye'de bir fıstık müzesi kurulacağını duyurdu.

Doğuş Holding’in Desteği

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, projenin Türkiye'nin zenginliklerini kucaklama gayretlerine katkıda bulunacak önemli bir girişim olduğunu vurguladı ve bu projelerin geniş kitlelere ulaşması için belgeselin etkili bir araç olacağına inandığını dile getirdi.