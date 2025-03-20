Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ÇAKÜ Teknokent Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Kacır, 100 yeni girişim ofisi açarak girişimcilerin iş dünyasına erişimini hızlandıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ÇAKÜ Teknokent Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çankırı'da Teknoloji ve Girişimcilik Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde girişimcilik ekosistemine yönelik önemli gelişmeleri duyurdu. Bakan Kacır, "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizin tamamında açacağımız 100 yeni girişim ofisi ile girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına daha hızlı erişimini mümkün kılacağız" dedi.

Dünya Dönüşüm Eşiğinde

Bakan Kacır, konuşmasında dünyada bir teknolojik dönüşüm sürecine girdiğimizi belirterek, bu sürecin sosyal yaşam ve iş dünyasındaki değişiklikler üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı. "Yeni düzende, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında özgün ve yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliği belirleyici bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

AR-GE ve İnovasyon Destekleri

Kacır, son 22 yılda Türkiye'de dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa edildiğini belirtti. Teknokentlerin sayısı 2'den 105'e çıkarken, inovasyon odaklı çalışan girişimlerin sayısı 56'dan 11.500’ün üzerine ulaştı.

Finansmana erişimi kolaylaştırmak için önemli adımlar atıldığını ifade eden Kacır, devreye alınan fonların toplamda 4,1 milyar lira değerinde kamu kaynağını girişimlere yönlendirdiğini belirtti.

2030 Vizyonu: 100 Bin Girişim ve 100 Turcorn

Bakan Kacır, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn hedefi ile çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. "Bugün Türkiye'de 7 'Turcorn'umuz var. Bu başarı, oluşturduğumuz destek mekanizmalarının doğruluğunu gösteriyor" dedi.

Çankırı Teknokent'in Önemi

Kacır, Çankırı Teknokent'in, ofis alanları, kuluçka merkezi ve prototip atölyeleri ile güçlü bir ekosistem sunduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak 222 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Şu an hizmet binasında doluluk oranının %80’in üzerinde olduğunu aktardı.

Teknoloji Yüzyılında Rekabet Gücü

Bakan Kacır, tüm şehirleri teknoloji odaklı kalkınmada dahil etme hedefine vurgu yaparak, "Girişimcilerimizin ortak çözümler üretmelerini teşvik edecek projeleri hayata geçireceğiz" dedi. Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla teknolojide rekabet gücünü artıracaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent'in açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent'in açılışına katıldı.

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