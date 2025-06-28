Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD İtalya Etkinliğinde Türk Sanayisinin Destanını Anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD İtalya toplantısına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayileşme tarihinin 20. yüzyıl boyunca akamete uğratıldığı hikayelere dönüştüğünü belirtti. Bakan Kacır, bugün Türkiye'nin pek çok alanda kendi ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik mimarisine de kıymetli katkılar sağladığını vurguladı.

Milano'da İş Dünyası Buluşması

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 47. Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısı sırasında Milano'da düzenlenen MÜSİAD İtalya şubesinin “İş Dünyası Buluşması” etkinliğinde konuşan Bakan Kacır, katılımları için teşekkür etti. Etkinlikte, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve MÜSİAD'ın üst düzey yöneticileriyle çok sayıda iş insanı da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Alanında Atılımlar

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sanayi ve teknoloji alanında yapılan atılımlara dikkat çekerek, "Türkiye'nin küresel sanayi katma değerinde aldığı payı iki katına çıkardık" dedi. Türkiye'deki teknopark sayısının 23 yılda 2'den 106'ya, AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine çıktığını ve yıllık patent başvuru sayısının ise 414'ten 10 binden fazla patente ulaştığını ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Savunma Sanayisi

Kacır, milli teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaparak, savunma sanayisinin Türkiye'nin lokomotifi olduğunu, yerli üretimin savunma ihtiyaçları için bir zorunluluk haline geldiğini açıkladı. "Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının %80'ini kendi imkanlarıyla karşılar hale geldi" diyerek, bu başarıların arka planında yatan iradenin gücüne işaret etti.

Türkiye-İtalya İlişkileri ve Gelecek Vizyonu

Bakan Kacır, İtalya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliklerinin ve yatırım ortaklıklarının gelecekte daha da artacağına inandığını söyledi. MÜSİAD'ın da bu süreçte önemli bir rol oynayacağını belirtti.

MÜSİAD'ın Rolü ve Hedefleri

MÜSİAD’ın sadece bir dernek değil, Türk milletinin medeniyetini inşa etme hedefinde çalışan güçlü bir yapı olduğunu vurgulayan Kacır, MÜSİAD'ın her etkinliğine katılmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu da önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında güçlü markalar oluşturması gerektiğini belirtti.

Bakan Kacır, İtalya'daki iş ve ticaret fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, işbirliklerinin artmasıyla iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya şubesinin düzenlediği "İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Selim Sar, MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Bakan Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya şubesinin düzenlediği "İş Dünyası Buluşması" etkinliğine katıldı. Etkinlikte, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Selim Sar, MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Bakan Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir de yer aldı.