Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Adana'da Geleceği Şekillendiriyor

TEKNOFEST Adana'da Heyecan Verici Anlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Adana etkinliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında gençlere hitap eden Kacır, Türk milletinin gelecekte uzaya yön vereceğini vurguladı.

Gelecek Nesil Uzay Savaşçıları

Bakan Kacır, "Sizler Türk milletinin adını derin uzaya taşıyacaksınız," diyerek gençlere motive edici bir mesaj iletti. Kacır, sadece havacılık ve uzayda değil, aynı zamanda biyoteknoloji, enerji, ulaştırma ve finans teknolojileri gibi birçok alanda gençlerin rol alacağını belirtti.

Bağımsız Türkiye İçin Teknoloji

Bakan, "Teknolojinin tüm alanlarında tam bağımsız Türkiye'yi sizler kuracaksınız," diyerek gençlerin yenilikçi düşünme yeteneklerine olan güvenini ifade etti. Ziyaret, Adana'daki mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişmelerin önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 3), etkinlik alanını gezerek, stant ziyaretlerinde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" çadırında astronotlar Alper Gezeravcı (ortada) ve Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) ile beraber, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e (sağda) astronotların uzay çalışmalarını anlattı.