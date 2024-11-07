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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 Bütçe Sunumu ve Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2025 bütçesi ve hedefleri hakkında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 Bütçe Sunumu ve Hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Bütçesi Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılı bütçesi ile ilgili düzenlenen sunumda önemli açıklamalarda bulundu. Turcorn100 programı ve Atatürk Havalimanı’nda hayata geçirilecek dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olan 'Terminal İstanbul' projesi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknogirişim ve 100 milyar dolar değerlemesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Uzay ve Teknoloji Gelişim Hedefleri

Bakan Kacır, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiklerini hatırlatarak, Ay Araştırma Programı çerçevesinde 20 ateşleme testini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Ayrıca, millî hibrit roket motoru ile uzay aracının ön tasarım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Büyüyen İstihdam ve Yatırımlar

2024'ün ilk on ayında, 9 bin 538 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini ve 203 bin yeni istihdam sağlandığını bildiren Kacır, toplamda 69 milyar lira büyüklüğündeki 26 yatırımın stratejik teşviklerden yararlandığını açıkladı. Ayrıca, istihdam desteklerini güçlendirecek yenilikçi teşvik sistemlerinin de yakın zamanda hayata geçirileceği bilgisini verdi.

Sanayi Alanlarında Gelişmeler

Bakan Kacır, son 22 yılda planlı sanayi alanlarının 48 bin hektardan 143 bin hektara çıkarıldığını vurgulayarak, organize sanayi bölgeleri'nde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini belirtti. Ayrıca, kalkınma ajansları aracılığıyla bugüne kadar 26 bin 489 projeye 75 milyar lira destek sağlandığını da sözlerine ekledi.

Yerel Ürünlerin Desteklenmesi

Kacır, Anadoludakiler Projesi ile yerel ürünlerin markalaştırılması yönünde çalışmalar yapıldığını ve coğrafi işaret sayısının hızla arttığını belirtti. Yine bu kapsamda, Avrupa Birliği'ne bağlı coğrafi işaret tescil sayısının da iki katına çıktığı ifade edildi.

İş Dünyasında Deprem Destekleri

Deprem bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Kacır, 15 yeni OSB ve 16 Sanayi Sitesi projesi için 9 milyar 300 milyon lira kaynak sağlandığını bildirdi.

Teknolojik Gelişmeler ve Eğitime Yatırımlar

TÜBİTAK aracılığıyla bu yıl 91 bin bilim insanı ve öğrenciye 3 milyar lira katkı sağlandığını ifade eden Kacır, üniversite kampüslerinde kuracakları 50 Milli Teknoloji Atölyesi ile gençlere proje geliştirme imkanı sunacaklarını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Kacır, Türkiye Tech Visa Programı ile girişimcilerin ülkeye çekilmesinin hedeflendiğini ve bu alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. 'KOSGEB' aracılığıyla KOBİ'lere desteklerin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bakanlıklarının ve bağlı kuruluşlarının 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporlarına ilişkin detayları ile bütçe süreçlerini değerlendirdi. Ayrıca, Türkiye’nin kalite ve uygunluk değerlendirmeleri için 2025 yılında Ankara Kalite Kampüsü'ne taşınma hedefini de duyurdu.

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