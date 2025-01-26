Sancaktepe'de 5 Katlı Bina Çatısında Yangın Çıktı

Sancaktepe'de Çatı Yangını Korkuttu

Sancaktepe'de, Emek Mahallesi Begonya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, olası tehlikeleri önlemek amacıyla sokakta güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek durumu kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detaylar ve yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler devam ediyor.