Sancaktepe’de 83 Hak Sahibine Tapu Dağıtımı

Sancaktepe Belediyesi, 7 mahalleden 83 hak sahibine Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende tapularını teslim etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:14
Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen törende tapular teslim edildi

Sancaktepe Belediyesi, uzun yıllardır süregelen tapu sorunlarını çözmeye devam ediyor. Abdurrahman Gazi, Akpınar, Eyüp Sultan, Merve, Mevlana, Osman Gazi ve Veysel Karani mahallelerinde yaşayan ve yıllardır tapularını bekleyen 83 hak sahibi, düzenlenen törende tapularına kavuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, görev süresi boyunca 6.kez tapu dağıtımını gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının tapu sorunundan arınmış bir Sancaktepe olduğunu vurguladı:

"Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Bugün 83 hak sahibi vatandaşımız tapularına kavuştular tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe’de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak"

Yeğin, ayrıca süreci şöyle özetledi:

"Vatandaşlarımız ile özelikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarf ettik. Toplam 7 mahalleden 83 ailemizin yıllardır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugünde bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe’de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe’de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak"

Tören, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Alper Yeğin'e teşekkür etti.

