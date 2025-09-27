Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi

Sancaktepe'de 24 Eylül'de miras tartışması sonrası çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden Fırat Hışır hastanede hayatını kaybetti; 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:10
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi

Sancaktepe'de akraba kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen kavgada yaralananlardan Fırat Hışır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın seyri

Olay, Kemal Türkler Mahallesi'nde 24 Eylül tarihinde, miras meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Çıkan arbede sırasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Fırat Hışır hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve adli süreç

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler V.H, Y.H, E.H, A.H, E.H, T.H. ile R.H'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.H, T.H. ve R.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik önlemleri

Olayın yaşandığı mahallede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgedeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'den Netanyahu'ya 21 Maddelik Gazze Savaşı Sonlandırma Planı
2
Gündem Özeti — 27 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi, Diplomasi, Spor
3
Fidan New York'ta Nijeryalı Mevkidaşı Tuggar ile Türkevi'nde Görüştü
4
Hatay'da Mağarada PKK/KCK'ya Ait Patlayıcı ve Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
5
Bursa Karacabey'de Orman Yangını: 40 Arazöz, 295 Personel Müdahale Ediyor
6
Bakan Tunç'tan Adana'daki trafik kazasında ölen infaz koruma memurlarına taziye
7
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı