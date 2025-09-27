Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi

Sancaktepe'de akraba kavgası ölümle sonuçlandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen kavgada yaralananlardan Fırat Hışır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın seyri

Olay, Kemal Türkler Mahallesi'nde 24 Eylül tarihinde, miras meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle başladı. Çıkan arbede sırasında 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Fırat Hışır hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve adli süreç

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler V.H, Y.H, E.H, A.H, E.H, T.H. ile R.H'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.H, T.H. ve R.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik önlemleri

Olayın yaşandığı mahallede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bölgedeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.