Sancaktepe'de Binaya Silahla Ateş: Şüpheli O.Ç. Adliyeye Sevk Edildi

Alınan bilgiye göre Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir binaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, binanın farklı noktalarına ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Saldırı sırasında binanın önünde bulunan bir kedi, kurşunların isabet etmesi sonucu öldü.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Çalışmalarını sürdüren ekipler, husumetli olduğu kişinin yaşadığı binaya silahla ateş açtığı iddiasıyla O.Ç.'yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler Kayda Geçti

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kayda geçti. Görüntülerde, silahla ateş açıldığı sırada bölgeden kaçmaya çalışan bir kedinin kurşunların isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği görülüyor.