Sancaktepe'de İETT Şoförünü Ezerek Yaralayan Sürücü Yakalandı

Sancaktepe'de tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek ağır yaralayan sürücü F.E. yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:13
Sancaktepe'de İETT Şoförünü Ezerek Yaralayan Sürücü Yakalandı

Sancaktepe'de, hasarlı bir kaza sonrası tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek yaralayan sürücü F.E. yakalandı. Alınan bilgilere göre, İnönü Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E.'nin kullandığı kamyonetle hasarlı bir trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrasında, araçlarından inen sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada, S.S.K. aracın dikiz aynasına tutundu ve bir süre sürüklendikten sonra kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan S.S.K, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kamyonet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, S.S.K.'nin kamyonet tarafından sürüklendiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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