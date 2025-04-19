Sancaktepe'de Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu

Sancaktepe'de Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Sancaktepe'de, Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, park halindeki 34 FPJ 285 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Olayın hemen ardından sağlık görevlileri çağrıldı. Yapılan kontroller sonucu, kişinin Murat Can Basumlı olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, otomobil ve çevresinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Basumlı'nın cansız bedeni daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sancaktepe'de bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.