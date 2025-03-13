Sancaktepe'de Silahlı Gasp Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Sancaktepe'de Gerçekleşen Silahlı Gasp Olayı

Sancaktepe'de, cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişilere silah tehditinde bulunarak gasbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, 8 Mart tarihinde meydana geldi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Şüphelinin Yöntemi Ortaya Çıktı

Yapılan soruşturmanın ardından, şüphelinin satılık cep telefonu ilanlarıyla irtibata geçerek küçük bir kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurları silah tehdidiyle soygun yaptığı tespit edildi. B.T. (21) isimli şüpheli, buluşma noktası olarak Yenidoğan Mahallesi'ni belirlediği sırada, mağdurun yerine geçen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güvenlik Kameraları Suçüstünü Belgeler Nitelikte

Şüphelinin yakalanma anı, o bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Operasyon sonucunda, B.T.'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 19 mermi bulundu. Ayrıca, şüphelinin daha önceki suç kayıtları da emniyet güçleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Önceki Suç Kayıtları