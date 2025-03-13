Sancaktepe'de Silahlı Gasp Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Sancaktepe'de silahlı gasp gerçekleştiren şüpheli, polis operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:48
Sancaktepe'de Silahlı Gasp Zanlısı Suçüstü Yakalandı

Sancaktepe'de Gerçekleşen Silahlı Gasp Olayı

Sancaktepe'de, cep telefonu satın alma bahanesiyle buluştuğu kişilere silah tehditinde bulunarak gasbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, 8 Mart tarihinde meydana geldi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Şüphelinin Yöntemi Ortaya Çıktı

Yapılan soruşturmanın ardından, şüphelinin satılık cep telefonu ilanlarıyla irtibata geçerek küçük bir kapora gönderdikten sonra buluştuğu mağdurları silah tehdidiyle soygun yaptığı tespit edildi. B.T. (21) isimli şüpheli, buluşma noktası olarak Yenidoğan Mahallesi'ni belirlediği sırada, mağdurun yerine geçen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güvenlik Kameraları Suçüstünü Belgeler Nitelikte

Şüphelinin yakalanma anı, o bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Operasyon sonucunda, B.T.'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve 19 mermi bulundu. Ayrıca, şüphelinin daha önceki suç kayıtları da emniyet güçleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Önceki Suç Kayıtları

B.T.'nin, 3 dolandırıcılık, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 2 hırsızlık, 2 tehdit ve 3 kasten yaralama suçundan emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Dahası, 7 Ocak Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerine yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı da kayıtlara geçti.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bu olay, Sancaktepe’deki güvenlik önlemlerinin ve polis çalışmasının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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