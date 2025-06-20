Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı

Sancaktepe'de Feci Kaza

Sancaktepe'de, seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında sıkışan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşti.

Alaettin Y. yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonu arasında kalarak ezildi.

Kaza sonucunda büyük çapta hasar gören otomobilin sürücüsü Alaettin Y. ile yanındaki Kadriye Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Sancaktepe'de, seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de, seyir halindeki tır ile hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.