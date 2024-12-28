Sancaktepe'de Üst Geçide Çarpan Taşıyıcıda 3 Araç Hasar Gördü

Sancaktepe'de Taşıyıcı Üst Geçide Çarptı

Sancaktepe'de, Kızılay Caddesi'nde ilerleyen 06 EHL 486 plakalı taşıyıcı, sürücüsünün ismi belirlenemeyen yeni araçlarla dolu bir şekilde üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, taşıyıcıdaki araçlardan biri düşerken, toplamda 3 araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kazanın ardından güvenlik önlemleri alarak yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı; ancak taşıyıcıdan düşen araçların kaldırılmasıyla birlikte seferler normale döndü.

Sancaktepe Kızılay Caddesi'nde, üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.

Sancaktepe Kızılay Caddesi'nde, üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.