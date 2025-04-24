Sancaktepe Oto Galericiler Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sancaktepe'de Oto Galericiler Sitesinde Yangın Çıktı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, oto galericiler sitesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta meydana gelen olay, araçların park halinde olduğu alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın Anında Ortaya Çıkan Patlamalar Duyuldu

Yangının yükselen dumanları, çevre ilçelerden dahi görülebiliyordu. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesleri, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itaifiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Mücadele İçin Seferber Oldu

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için alanda hızlı bir çalışma başlattı. Yangın anında bazı iş yeri sahiplerinin, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalışarak yangına müdahale etmeye çalıştıkları gözlemlendi. Ancak, sitenin girişindeki tavan kısmının alçak olması nedeniyle, itfaiye ekipleri yangına metrelerce hortumu birleştirerek ulaşabildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı, Araçlar Hasar Gördü

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından, galericiler sitesinde yapılan soğutma çalışmaları neticesinde toplamda 7 otomobilin hasar gördüğü belirlendi. Olayın sebebi ve detaylarıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.