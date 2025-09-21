SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı

SANCAR SİDA envantere girdi, TEKNOFEST'te sergilendi

FİRDEVS BULUT KARTAL/GÖKSEL YILDIRIM - HAVELSAN ve Yonca Teknik Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı (SİDA) SANCAR, kabul süreçlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Platform, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere tanıtıldı.

Kabul ve atış testleri başarıyla tamamlandı

Atış testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ve kabul süreçlerinin tamamlanmasıyla SANCAR, TEKNOFEST sergilenmesinin ardından görev yapacağı birliğe teslim edilecek. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TEKNOFEST'te SANCAR'ın sergilenmesinden duydukları memnuniyeti belirtti ve 13'üncü TEKNOFEST'in heyecanını vurguladı.

Platformun teknolojik altyapısı

Nacar, SANCAR'ın geliştirme süreçlerinde HAVELSAN'ın beş farklı yerli-milli ürününün kullanıldığını aktardı. Öne çıkan sistemler arasında ADVENT Rota komuta kontrol yönetim yazılımı, Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), uzaktan komuta kontrol sağlayan NAUTIS, otonom navigasyon ve 360 derece farkındalık sağlayan BLUEVISION ile hassas konumlama sunan GNSS-KASK yer alıyor. Bu sistemler sayesinde platform, sensör, silah, radar, elektro-optik ve sonar verilerini entegre ederek gelişmiş görev yetenekleri sergiliyor.

Operasyonel başarı ve silah kabiliyeti

SANCAR üzerinde bulunan 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah ile yapılan atışlar hedefleri vuracak şekilde başarılı oldu ve bu sonuç kabul işlemlerinin tamamlanmasını sağladı. HAVELSAN, seri üretimle daha fazla SANCAR teslimatı yapmayı hedefliyor.

Yurt dışı potansiyeli ve çok yönlü kullanım

HAVELSAN'ın ADVENT yazılım ailesinin birden çok ülkede kullanıldığına dikkat çeken Nacar, SANCAR için yurt dışında yoğun iş geliştirme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Platformun hem ADVENT ile entegre çalışabildiği hem de tek başına komuta kontrol ve görev yönetim sistemiyle kullanılabildiği vurgulandı. Ayrıca araçların başka platformlara entegre edilerek otonomlaştırılabileceği ifade edildi.

Sivil uygulama ve gelecek planları

Nacar, SANCAR'ın askeri görevlerin yanı sıra sivil lojistik amaçlı kullanım potansiyeli taşıdığını ve bu konuda bir ülke ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. HAVELSAN, SANCAR'ın yanına hem askeri hem sivil alana hitap eden yeni insansız deniz araçları eklemeyi planlıyor.

Mayın tespit yeteneği ve NATO uyumluluğu

SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegrasyon sağlayan ilk ve tek SİDA olarak öne çıkıyor. Platform için NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartları ile uyumlu yazılımlar geliştiriliyor, bu da potansiyel kullanıcı sayısını artırma amaçlı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

