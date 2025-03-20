Sanchez, AB'nin 'Yeniden Silahlanma' İfadesine Karşı Çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB liderler toplantısından önce, 'yeniden silahlanma' ifadesine itiraz etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:15
Sanchez, AB'nin 'Yeniden Silahlanma' İfadesine Karşı Çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma konulu planlarının ele alınacağı Brüksel'deki liderler toplantısı öncesinde 'yeniden silahlanma' ifadesine karşı olduğunu dile getirdi.

Sanchez, AB'nin yeni savunma planlarını ve Ukrayna'ya destek konularını görüşeceği Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından sunulan 'yeniden silahlanma planına' ilişkin, 'Yeniden silahlanma ifadesi hoşuma gitmiyor' dedi. Sanchez, 'Bu ifadeyi paylaşmıyorum. Avrupa'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini geliştirme ihtiyacından bahsederken farklı konuşmamız ve vatandaşlara farklı şekilde hitap etmemiz gerektiğini düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin bir yumuşak güç projesi olduğuna değinerek 'sert güç yükümlülüklerimiz var. Ancak yumuşak güç varlıklarını vurgulamalıyız.' değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, savunma harcamalarında güvenliğin ve yatırımların dikkate alınması gerektiğini savunarak, 'Bu, sınır kontrollerimizi, terörle mücadele yeteneklerimizi ve ayrıca siber ve hibrit saldırılar söz konusu olduğunda kapasitemizi güçlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'in sunduğu 'yeniden silahlanma planı', 4 yıl içinde 800 milyar avro tutarında bir bütçeyi harekete geçirmeyi ve savunma sanayi malzemelerinin en az %65'inin Avrupa'da üretilmesine yönelik hedefler içeriyor.

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