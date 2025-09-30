Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor

Pedro Sanchez, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşıladığını bildirerek şiddetin son bulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 01:39
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor

Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek." ifadelerini kullandı.

Başbakan paylaşımında ayrıca, "Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'ın Planı ve Liderlerin Tepkileri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı
3
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı
4
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor
5
Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti
6
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek
7
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı