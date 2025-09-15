Sánchez: İsrail de Rusya gibi uluslararası spor müsabakalarından çıkarılmalı

La Vuelta protestoları sonrası Sánchez mecliste PSOE milletvekilleriyle bir araya geldi

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Ukrayna'yı işgalinden dolayı uluslararası sportif müsabakalarında Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Gazze'de soykırım yapan İsrail için de geçerli olması gerektiğini savundu.

Sánchez, La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösteriler nedeniyle yarıda kesilmesinin ardından bu sabah lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) milletvekilleriyle Meclis'te toplantı yaptı.

Gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınayan Sánchez, ancak İsrail'in katılımına tepki göstererek La Vuelta'nın final etabını barışçıl protesto eylemleriyle engelleyen İspanyollardan 'gurur duyduğunu' yineledi.

'Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı.' diyen Sánchez, spor organizatörlerini 'İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye' çağırdı.

Sánchez, 'Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor.' ifadelerini kullandı.