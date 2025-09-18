Sanchez ve Merz Madrid'de Görüştü: Gazze, İsrail ve İki Devletli Çözüm Tartışıldı

Sanchez ve Merz Madrid'de Görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'de bir araya geldi. Görüşme, Başbakanlık binası Moncloa'da yapıldı ve liderler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez'in açıklamaları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına değinerek, ülkesinin "terörizmin her türünden acı çekmiş" olduğunu vurguladı. Sanchez, terörizmle mücadelede deneyimli olduklarını belirterek şunları söyledi: "Terörizm, İsrail'in yaptığı gibi mağlup edilmez". Sanchez, devamında "İsrail sivil halka saldırarak iki yıl öncesine göre sadece daha yalnız olmayacak aynı zamanda daha da güvensiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez, İspanya'nın tutumunun arkasında hem insan haklarını koruma hedefi hem de "Avrupa'nın güneyinin ve Akdeniz'in istikrarsızlaşmasından kaynaklanan büyük endişe" bulunduğunu belirtti. İsrail'e yönelik eleştirisini netleştirerek "İsrail hükümeti derinden yanlış bir strateji izliyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "ateşkes ilan etmesi, insani yardımların girişine izin vermesi ve iki devletli çözüm gibi yolların açılmasına olanak sağlaması" gerektiğini söyledi.

Merz'in açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail-Filistin konusundaki farklı yaklaşımlarının bilindiğini belirterek, "Bugün için biz Filistin Devleti'nin tanınmasını öngörmüyoruz. Bunun bir sonuç olacağını düşünüyoruz." dedi.

Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e ilişkin yaptırım önerisine ilişkin olarak, Almanya hükümetinin kesin tavrını 1 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak zirveye kadar göstereceğini belirtti.

Merz, pozisyonunu şöyle özetledi: "Bu meselede İsrail'in tarafındayız, ama İsrail'in aldığı tüm kararları desteklemiyoruz. Gazze'de sivil halkın büyük bir acı çektiğinizi görüyoruz, orantılı güç olmadığı görüşünü paylaşıyoruz. Diğer yandan İsrail'in bu şekilde savaşı sona erdirme stratejisini de paylaşmıyoruz ama soykırım görüşünü paylaşmıyoruz. Hamas rehineleri serbest bıraktığında ve silah bıraktığında bu savaş bitecek."

Başbakan Merz ayrıca, "İsrail'in Batı Şeria'da genişleyebilecek olası yeni operasyonlarının mevcut durumu daha da zorlaştıracağını" ifade etti.

Madrid'deki görüşme, iki lider arasındaki görüş ayrılıklarını ve hem insani hem de stratejik endişeleri gözler önüne seren açıklamalarla sona erdi.