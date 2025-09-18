Sanchez ve Merz Madrid'de Görüştü: Gazze, İsrail ve İki Devletli Çözüm Tartışıldı

Sanchez ve Merz Madrid'de bir araya gelerek Gazze saldırıları, insani yardım erişimi ve iki devletli çözüm konularında görüş ayrılıklarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 23:32
Sanchez ve Merz Madrid'de Görüştü: Gazze, İsrail ve İki Devletli Çözüm Tartışıldı

Sanchez ve Merz Madrid'de Görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Madrid'de bir araya geldi. Görüşme, Başbakanlık binası Moncloa'da yapıldı ve liderler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez'in açıklamaları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına değinerek, ülkesinin "terörizmin her türünden acı çekmiş" olduğunu vurguladı. Sanchez, terörizmle mücadelede deneyimli olduklarını belirterek şunları söyledi: "Terörizm, İsrail'in yaptığı gibi mağlup edilmez". Sanchez, devamında "İsrail sivil halka saldırarak iki yıl öncesine göre sadece daha yalnız olmayacak aynı zamanda daha da güvensiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez, İspanya'nın tutumunun arkasında hem insan haklarını koruma hedefi hem de "Avrupa'nın güneyinin ve Akdeniz'in istikrarsızlaşmasından kaynaklanan büyük endişe" bulunduğunu belirtti. İsrail'e yönelik eleştirisini netleştirerek "İsrail hükümeti derinden yanlış bir strateji izliyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "ateşkes ilan etmesi, insani yardımların girişine izin vermesi ve iki devletli çözüm gibi yolların açılmasına olanak sağlaması" gerektiğini söyledi.

Merz'in açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail-Filistin konusundaki farklı yaklaşımlarının bilindiğini belirterek, "Bugün için biz Filistin Devleti'nin tanınmasını öngörmüyoruz. Bunun bir sonuç olacağını düşünüyoruz." dedi.

Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e ilişkin yaptırım önerisine ilişkin olarak, Almanya hükümetinin kesin tavrını 1 Ekim'de Kopenhag'da yapılacak zirveye kadar göstereceğini belirtti.

Merz, pozisyonunu şöyle özetledi: "Bu meselede İsrail'in tarafındayız, ama İsrail'in aldığı tüm kararları desteklemiyoruz. Gazze'de sivil halkın büyük bir acı çektiğinizi görüyoruz, orantılı güç olmadığı görüşünü paylaşıyoruz. Diğer yandan İsrail'in bu şekilde savaşı sona erdirme stratejisini de paylaşmıyoruz ama soykırım görüşünü paylaşmıyoruz. Hamas rehineleri serbest bıraktığında ve silah bıraktığında bu savaş bitecek."

Başbakan Merz ayrıca, "İsrail'in Batı Şeria'da genişleyebilecek olası yeni operasyonlarının mevcut durumu daha da zorlaştıracağını" ifade etti.

Madrid'deki görüşme, iki lider arasındaki görüş ayrılıklarını ve hem insani hem de stratejik endişeleri gözler önüne seren açıklamalarla sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan, Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşmasını 'Ulusal Güvenlik' Açısından İnceleyecek
2
Şeybani Washington'da: ABD ile 'yaptırımların kaldırılması' masada
3
Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi
4
Husiler: İsrail'de 3 kente hipersonik füze ve 3 İHA ile saldırı
5
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü
6
Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı
7
Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli — Muş'ta Gençlik Buluşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)