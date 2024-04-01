Sandıkların Yüzde 100’ü açıldı: CHP ülke genelinde yüzde 37.76 oyla ilk sırada

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında oy sayma işlemi tamamlandı. YSK, sandıkların yüzde 100’nün açıldığını belirtti. Henüz resmileşmeyen sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 37.76’lık oy oranı ile sandıktan ilk sırada çıkan parti oldu. AKP, ülke genelinde yüzde 35.48 oyla ikinci sırada yer alırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) ise yüzde 6.19 ile üçüncü parti oldu.

Üç büyükşehirde son durum

Sandıkların yüzde 100’nün açılması ile 3 büyükşehir için henüz resmileşmeyen sonuçlar belli oldu.

Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş, yüzde 60.38 oy oranı ile sandıktan birinci çıktı. Yavaş, 1 milyon 997 bin 429 oy topladı. AKP adayı Turgut Altınok ise yüzde 31.69’luk oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51.14 oy oranı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını bir kez daha kazandı. İmamoğlu’nun toplam oy sayısı ise 4 milyon 432 bin 691 olarak görülüyor. AKPli aday Murat Kurum ise yüzde 39.59 oy ile ikinci sırada yer aldı. Kurum’un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 olarak açıklandı.

İzmir’de CHPli Cemil Tugay, yüzde 48.96 oy oranı ve 1 milyon 291 bin 814 oy ile sandıktan lider olarak çıkmayı başardı. AKPli aday Hamza Dağ ise yüzde 37.06 oy oranıyla yarışı ikinci olarak tamamladı.