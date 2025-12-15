Sandıklı'da SANDER 100’e Yakın Badem Fidanı Dikti

Doğaya yatırım: Tepe kentte bademlik oluşturuluyor

Afyonkarahisar Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SANDER) üyeleri, doğayı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla badem fidanı dikti.

Dernek üyeleri, ilçede tepe kent bölgesinin bademlik olarak bilinen alanına yaklaşık 100’e yakın badem fidanı dikti. Zaman zaman fidanların bakımını yapacaklarını bildirdiler.

Üyeler, amaçlarının doğayı koruyarak gelecek nesillere miras bırakmak olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların bölgenin çevresel ve kültürel değerlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

