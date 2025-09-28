Şanlıurfa Akçakale: 2016 Olayının 9 Yıllık Firarileri Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2016'da bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayın 9 yıldır aranan 2 firari şüphelisi JASAT tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 12:51
Şanlıurfa Akçakale: 2016 Olayının 9 Yıllık Firarileri Tutuklandı

Şanlıurfa Akçakale: 2016 Olayının 9 Yıllık Firarileri Tutuklandı

JASAT'ın çalışması sonucu yakalandılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Akçakale'de 2016'da bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayın

9 yıldır aranan 2 şüphelisi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandıkları bildirildi.

