Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak bu önemli etkinliğe destek verdi. Oylamada, farklı kategorilerdeki etkileyici fotoğraflar arasında seçim yapma fırsatı buldu.

Oylama, Anadolu Ajansı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenleniyor ve bu yıl da birçok yerel yönetici ve sanatseverin ilgisini çekiyor. Başkan Gülpınar'ın bu etkinliğe katılması, Şanlıurfa'nın kültürel ve sanatsal alanlarda daha fazla yer alması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.