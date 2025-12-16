Şanlıurfa'da 14 Yaşındaki Hastada Dev Hücreli Tümör Erken Tanıyla Tedavi Edildi

Başvuru ve tanı süreci

Şanlıurfa'da yaşayan 14 yaşındaki M.E.T., her iki dizindeki ağrı şikayetiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Müdüroğlu tarafından yapılan tetkiklerde, tibia kemiğinin üst bölümünde kemik dokuyu tahrip eden tümöral lezyonlar saptandı.

Bulguların kesinleştirilmesi amacıyla yapılan biyopsi sonucunda hastaya Dev Hücreli Tümör tanısı kondu.

Ameliyat ve tedavi

Hastalığın çocukluk çağında nadir görülmesi ve her iki dizde birden tespit edilmesi üzerine hasta cerrahi müdahaleye alındı. Operasyonda tümör dokusu tamamen çıkarıldı ve oluşan kemik defekti onarıldı.

Op. Dr. Ahmet Müdüroğlu, erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, zamanında yapılan müdahalenin hastanın uzuv kaybı yaşamadan sağlığına kavuşmasını sağladığını belirtti.

Hastanın durumu

Başarılı operasyonun ardından sağlık durumunu düzelten çocuk, tedavide emeği geçenlere teşekkür etti.

OP. DR. AHMET MÜDÜROĞLU VE M.E.T.