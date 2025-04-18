Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Şanlıurfa'da 18 Nisan 2025 Elektrik Kesintisi Başlıyor!

Şanlıurfa'da elektrik dağıtım şirketi, 18 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan ve birkaç saat sürecek elektrik kesintileri hakkında vatandaşları uyardı. Kesintiler, bakım ve altyapı çalışmalarından dolayı yapılacak.

Kesintiden Etkilenecek İlçeler ve Zamanlamaları

İşte, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ile kesinti süreleri detayları:

Viranşehir İlçesi: Açık Adres: BAHÇELİEVLER, ÖZAL - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 10:30 arası Açık Adres: BÜYÜKÇAVUŞ, OĞLAKÇI, BURÇ, ŞIRNAK - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası

Suruç İlçesi: Açık Adres: YÖNLÜ, SAYGIN, YALINCA - Kesinti: 18.04.2025 - 10:00 ile 14:00 arası

Siverek İlçesi: Açık Adres: PAYAMLI, BAŞBÜK, ARMAĞANLI, SABANCI, ÜZÜMKARA, ALANYURT, KARAKEÇİ, ÇUBUKLU, KIVANÇLI, ÇİFTÇİBAŞI - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası

Karaköprü İlçesi: Açık Adres: BATIKENT - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası Açık Adres: DOĞUKENT, KARAPINAR, HÜYÜKLÜ, YEDİKUYU vb. - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası

Haliliye İlçesi: Açık Adres: SIRRIN, ŞEYHÇOBAN, SUSUZ - Kesinti: 18.04.2025 - 13:00 ile 15:00 arası Açık Adres: SANCAKTAR - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 12:00 arası

Eyyübiye İlçesi: Açık Adres: KORUKLU, AKEÇİ, DİBEK, HACILAR vb. - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 09:30 arası Açık Adres: HACIBAYRAM - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası



Yapılacak olan kesintiler hakkında daha fazla bilgi almak için elektrik dağıtım şirketinin iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.