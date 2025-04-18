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Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Şanlıurfa'da 18 Nisan 2025'te çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:49
Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Şanlıurfa'da 18 Nisan 2025 Elektrik Kesintisi Başlıyor!

Şanlıurfa'da elektrik dağıtım şirketi, 18 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan ve birkaç saat sürecek elektrik kesintileri hakkında vatandaşları uyardı. Kesintiler, bakım ve altyapı çalışmalarından dolayı yapılacak.

Kesintiden Etkilenecek İlçeler ve Zamanlamaları

İşte, elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler ile kesinti süreleri detayları:

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

  • Viranşehir İlçesi:
    • Açık Adres: BAHÇELİEVLER, ÖZAL - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 10:30 arası
    • Açık Adres: BÜYÜKÇAVUŞ, OĞLAKÇI, BURÇ, ŞIRNAK - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası
  • Suruç İlçesi:
    • Açık Adres: YÖNLÜ, SAYGIN, YALINCA - Kesinti: 18.04.2025 - 10:00 ile 14:00 arası
  • Siverek İlçesi:
    • Açık Adres: PAYAMLI, BAŞBÜK, ARMAĞANLI, SABANCI, ÜZÜMKARA, ALANYURT, KARAKEÇİ, ÇUBUKLU, KIVANÇLI, ÇİFTÇİBAŞI - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası
  • Karaköprü İlçesi:
    • Açık Adres: BATIKENT - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası
    • Açık Adres: DOĞUKENT, KARAPINAR, HÜYÜKLÜ, YEDİKUYU vb. - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası
  • Haliliye İlçesi:
    • Açık Adres: SIRRIN, ŞEYHÇOBAN, SUSUZ - Kesinti: 18.04.2025 - 13:00 ile 15:00 arası
    • Açık Adres: SANCAKTAR - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 12:00 arası
  • Eyyübiye İlçesi:
    • Açık Adres: KORUKLU, AKEÇİ, DİBEK, HACILAR vb. - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 09:30 arası
    • Açık Adres: HACIBAYRAM - Kesinti: 18.04.2025 - 09:00 ile 17:00 arası

Yapılacak olan kesintiler hakkında daha fazla bilgi almak için elektrik dağıtım şirketinin iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

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