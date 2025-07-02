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Şanlıurfa'da 2.738 Deprem Konutunun İnşaatı Tamamlandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, depremzede vatandaşlar için inşa edilen 2.738 konut tamamlanarak yeni bir hayat başladı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 10:00
Şanlıurfa'da 2.738 Deprem Konutunun İnşaatı Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2.738 konutun yapımını tamamladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), depremden etkilenen bölgede yürütülen inşa çalışmalarını başarıyla bitirdi. Proje kapsamında 2.738 yeni konut yapılırken, bölge sakinleri yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Bu konutların yanı sıra projeye dahil olarak 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi. Bakan Murat Kurum, vatandaşların konutlarına taşınma anlarını sosyal medyada paylaştı ve hak sahibi Ayşe Elman'ın "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam" sözlerini alıntıladı.

Kurum, bu sözlerle birlikte "Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara." mesajını iletti.

TOKİ konutlarının sağlamlığına vurgu yapan Ayşe Elman, "Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik ancak artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam. TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de 'artık bu benim evim' dedim." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı.

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