Şanlıurfa'da 5 bin paket kaçak sigara ve 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin 3 günlük çalışmasında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:32
Jandarma ekiplerinden 3 günlük operasyon

Şanlıurfa'da, kaçak yollarla yurda getirildiği belirlenen 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü 3 günlük çalışmada, toplamda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 23 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

