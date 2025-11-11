Şanlıurfa'da 70 Yaşındaki Engelli Adam Sürünerek Yaşıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Abdurrahman Alev, 10 yıl önce hastalığı sonucu bir ayağını kaybetmesinin ardından zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Günlük Mücadele ve Sağlık Sorunları

Maddi imkansızlıklar nedeniyle akülü tekerlekli sandalye temin edemeyen Alev, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki parka ulaşmak için her gün yerde sürünerek gidiyor. Bu yüzden vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştuğunu belirtiyor.

Yardım Çağrısı

Alev, geçimini engelli maaşıyla sağladığını ve zamanının büyük bölümünü parkta geçirdiğini söyledi. Hayırseverlerden destek beklediğini belirterek, "Bir akülü sandalyem olursa dışarı daha rahat çıkabilir, hayatımı biraz daha kolaylaştırabilirim" dedi.

