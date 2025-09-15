Şanlıurfa'da 74 Genç Uyuşturucudan Kurtarıldı — Büyükşehir'in Rehberlik Başarısı

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve Liman Ayık Yaşam Derneği işbirliğiyle 74 genç, ücretsiz ve ilaçsız rehberlik süreciyle uyuşturucudan kurtarıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen rehberlik hizmeti sayesinde 74 genç bağımlılıktan arınarak hayata yeniden başladı. Belediye destekli program, kentte yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının merkezinde yer alıyor.

Belediye ve dernek işbirliğiyle destek

Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Liman Ayık Yaşam Derneği ile ortaklaşa hizmet veriliyor. Kentte tarihi bir bina yeniden dizayn edilerek rehberlik merkezi haline getirildi ve gençlere aileleriyle birlikte kapsamlı destek sağlanıyor.

Uzman desteği ve ilaçsız rehberlik

Psikolog ve alanında uzman ekiplerden eğitim alan gençler, rehberlik sürecinin ardından bağımlılıktan kurtulmanın sevincini yaşıyor. Yapılan açıklamada başvuruların ücretsiz olduğu ve rehberlik sürecinin ilaçsız devam ettiği vurgulandı.

Dernek psikoloğunun değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek psikoloğu Mahmut Yakan, "Bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğu bilinciyle hareket ettiklerini" belirtti. Yakan, şunları kaydetti:

"1,5 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteriyoruz. Şu ana kadar toplam 106 kişi bizlere başvurdu ve rehberlik sürecine katılan 74 danışanımız buradan mezun olup hayata yeniden başladı. Çok güzel bir ortamımız var. Herkes burada dayanışma içerisinde ve biz burada bir aileyiz. Her kurtulan gencimiz bizlere mutluluk verdiği kadar diğer danışanlarımıza da umut veriyor. Ciddi manada desteğinden dolayı Başkanımız Gülpınar'a teşekkür ediyoruz."

