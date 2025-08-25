Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri kamyonete çarptı: 4 yaralı

Karaköprü, Demircik mevkisinde kaza

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerin kamyonete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

73 ABE 842 plakalı akaryakıt tankeri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Demircik mevkisinde yoğurt ve ayran taşıyan 44 NR 868 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan, ikisi sürücü olmak üzere toplam 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek istikametten sağlandı; ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.