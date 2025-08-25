DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,75%
ALTIN
4.437,34 -0,13%
BITCOIN
4.559.610 1,29%

Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Kamyonete Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa Karaköprü'de akaryakıt tankeri kamyonete arkadan çarparak 4 kişinin yaralanmasına yol açtı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:01
Şanlıurfa'da Akaryakıt Tankeri Kamyonete Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da akaryakıt tankeri kamyonete çarptı: 4 yaralı

Karaköprü, Demircik mevkisinde kaza

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerin kamyonete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

73 ABE 842 plakalı akaryakıt tankeri, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Demircik mevkisinde yoğurt ve ayran taşıyan 44 NR 868 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan, ikisi sürücü olmak üzere toplam 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek istikametten sağlandı; ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
2
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
3
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü
6
Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon
7
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı