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Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasındaki Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye'de akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:54
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasındaki Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında yaşanan bir tartışma silahlı ve taştan sopalı bir çatışmaya dönüştü. Olay, Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Olayın Gelişimi

Kavganın büyümesiyle birlikte, çatışmada 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araç Hasarları ve Soruşturma

Kavga sırasında taraflara ait iki araçta da hasar meydana geldi. Polis, kavgaya karışan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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