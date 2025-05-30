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Şanlıurfa'da Banka Müdürüne Bıçak Çeken Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, banka müdürüne bıçak çekip para çalmaya çalışan bir zanlı polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:03
Şanlıurfa'da Banka Müdürüne Bıçak Çeken Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.

Ceylanpınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, M.A adlı zanlı, bankaya gelerek kendisine bir devlet görevlisi tarafından para gönderildiğini ileri sürdü. Zanlı, bu gerekçe ile bankanın müdürü B.S.'ye bıçak çekti.

Olayın ardından, banka görevlileri panik butonuna basarak polis çağırdı. Kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, durumu kontrol altına aldı.

Başarılı bir operasyonla, zanlı banko üzerindeki bir miktar parayı alarak bankadan çıkmak istediği anda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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