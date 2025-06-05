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Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz! 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:15
Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

Şanlıurfa'da Bayramda Ücretsiz Ulaşım Heyecanı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi ulaşımda önemli bir duyuruda bulundu. 6 Haziran 2025 Cuma gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bayramın son gününe kadar, yani 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

BAYRAM BOYUNCA BEDAVA!

Bu sevinç verici haber sayesinde Şanlıurfalılar, bayram boyunca toplu taşıma ücreti düşünmeden sevdiklerine ulaşma imkanı elde edecekler. Böylece bayram harcamalarına daha fazla bütçe ayırabilecekler.

Ücretsiz Ulaşım Tüm Hatlarda Geçerli!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ulaşım A.Ş.'ye bağlı tüm otobüs hatları, belirtilen tarihler arasında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Bu sayede, Kurban Bayramı'nda yoğunlaşan kabir ziyaretleri ve akraba bayramlaşmalarında yaşanan trafik yoğunluğu da minimize edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı uygulaması, vatandaşların özel araçlarına bağımlı kalmadan toplu taşıma araçlarıyla kolayca sevdiklerine ulaşabilmesini sağlayacak.

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