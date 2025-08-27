DOLAR
Şanlıurfa'da Beton Dayanımı Düşük Çıkan 5 Katlı Apartman Müteahhit Tarafından Yıkıldı

Şanlıurfa Korukent'te beton dayanımı düşük çıkan 5 katlı apartmanı müteahhit Ömer Çorbacı ihbar edip binanın yıkılmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 23:55
Şanlıurfa'da güvenlik kaygısıyla 5 katlı bina yıkıldı

Korukent Mahallesi'ndeki dönüşüm projesinde beton dayanımı riski

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıklamasına göre, Haliliye ilçesi Korukent Mahallesinde depremde yıkılan binanın yerine başlatılan dönüşüm çalışmalarında bir yapı güvenlik nedeniyle söküldü.

Yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullandığı betondan şüphelenerek daha önce olumlu çıkan karot testlerini farklı bir laboratuvarda yeniden inceledi.

İkinci test sonuçlarında beton dayanımının çok düşük olduğu tespit edildi. Proje için C25 beton gerektiği, satın alınan betonun C30 olduğu belirtilmesine rağmen ikinci laboratuvar testinde dayanımın sadece 8 MPa çıktığı kaydedildi.

Çorbacı'nın belediyeye yaptığı ihbar ve bağımsız denetçilerin incelemesi sonrası kusurlu olduğu belirlenen ve 7 kat projesi bulunan yapının kaba inşaatı tamamlanan 5 katı zabıta tarafından mühürlendi. Bina daha sonra iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

Güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz

Müteahhit Ömer Çorbacı, konu hakkında şunları söyledi: "Projemiz için C25 beton gerekiyordu, satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen ikinci laboratuvar testinde dayanım sadece 8 MPa çıktı. Bu durumda yasal süreç başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıktık. İnsanların öldüğü bir yerde yeniden inşaat yaparken en küçük hatayı bile görmezden gelemeyiz."

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Melik ise yeni yapılarda daha sıkı ve bağımsız kontrollerin yapılması gerektiğini vurguladı.

