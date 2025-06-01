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Şanlıurfa'da Bıçakla Banka Soymaya Çalışan Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa Viranşehir'de bıçakla banka müdürüne saldıran zanlı, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 11:00
Şanlıurfa'da Bıçakla Banka Soymaya Çalışan Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Bıçaklı Soygun Girişimi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

30 Mayıs tarihinde, Ceylanpınar Caddesi'ndeki banka şubesine gelen M.A., kendisine bir devlet görevlisi tarafından gönderilen paranın verilmediğini öne sürerek, şube müdürü B.S.'ye bıçak çekti. Olayın hemen ardından zanlı, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polise teslim edildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanan zanlı, banka içerisinde meydana gelen soygun girişimi dolayısıyla cezaevine gönderildi.

Olay, Viranşehir'deki bankalarda güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, bu tür olaylara karşı daha sıkı önlemler alacaklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir banka şubesinin müdürüne bıçak çekerek para çalmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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