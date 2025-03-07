Şanlıurfa'da Çiftçiler Ekonomik Sıkıntı İçinde

DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'daki çiftçilerin ekonomik sorunlarını ve tarımsal durumu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:51
Şanlıurfa'da Çiftçiler Ekonomik Sıkıntı İçinde

Şanlıurfa'daki Çiftçi Sorunları Gündemde

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, yaptığı açıklamalarla kentin tarımsal sorunlarına dikkat çekti. Şanlıurfa'da yüzlerce çiftçinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretim yapmayı bıraktığını belirten Şenyaşar, bunun sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çiftçi Sayısında Düşüş

Şenyaşar, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın sosyal destek bakımından en fazla destek alan iller arasında yer aldığını vurguladı. Ancak son veriler, kentte üretim için tarlasını bırakan çiftçi sayısının endişe verici bir şekilde arttığını gösteriyor. 2024 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçi sayısının 62 bin civarındayken, 2025 yılında bu sayının 60 bine düştüğünü ifade etti. Bir yılda tarlasını terk eden ve köyünden ayrılan çiftçi sayısının ise 2 bin 161 kişi olduğunu aktardı.

Sulama Ücretleri Yüksek

Ayrıca, sulama birliklerinin bazı bölgelerdeki ücretleri ile kıyasladığında Şanlıurfa'daki çiftçilerin karşılaştığı mali yükü ortaya koydu. Örneğin, Denizli'de dönüm başına 500 lira, Amasya'da ise 690 lira sulama ücreti alınırken, Şanlıurfa'da bu rakamın 2 bin 900 lira olduğunu belirtti.

Ferit Şenyaşar, kentte büyük zorluklarla boğuşan çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yardım beklediğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınların Hikayelerini Ekrana Taşıyor
2
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi
3
Kayseri'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' Gençleri Sevindiriyor
4
AB, Türkiye ile NATO Ülkeleri Arasında Savunma İşbirliğini Artırmak İstiyor
5
Yargıda Birlik Derneği ve TOBBUYUM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti