Şanlıurfa'da Çiftçiler Ekonomik Sıkıntı İçinde

Şanlıurfa'daki Çiftçi Sorunları Gündemde

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, yaptığı açıklamalarla kentin tarımsal sorunlarına dikkat çekti. Şanlıurfa'da yüzlerce çiftçinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretim yapmayı bıraktığını belirten Şenyaşar, bunun sonuçlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Çiftçi Sayısında Düşüş

Şenyaşar, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın sosyal destek bakımından en fazla destek alan iller arasında yer aldığını vurguladı. Ancak son veriler, kentte üretim için tarlasını bırakan çiftçi sayısının endişe verici bir şekilde arttığını gösteriyor. 2024 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçi sayısının 62 bin civarındayken, 2025 yılında bu sayının 60 bine düştüğünü ifade etti. Bir yılda tarlasını terk eden ve köyünden ayrılan çiftçi sayısının ise 2 bin 161 kişi olduğunu aktardı.

Sulama Ücretleri Yüksek

Ayrıca, sulama birliklerinin bazı bölgelerdeki ücretleri ile kıyasladığında Şanlıurfa'daki çiftçilerin karşılaştığı mali yükü ortaya koydu. Örneğin, Denizli'de dönüm başına 500 lira, Amasya'da ise 690 lira sulama ücreti alınırken, Şanlıurfa'da bu rakamın 2 bin 900 lira olduğunu belirtti.

Ferit Şenyaşar, kentte büyük zorluklarla boğuşan çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yardım beklediğinin altını çizdi.