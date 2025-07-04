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Şanlıurfa'da Cuma Namazı Sonrası Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 14:55
Şanlıurfa'da Cuma Namazı Sonrası Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Silahlı Saldırı Kaygı Yarattı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Direkli Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'nde, cuma namazı sonrası gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, A.Y. isimli şahıs, namazdan çıkan S.Y.'ye husumet nedeniyle tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucu S.Y. ve çevrede bulunan N.B. yaralandı.

Paniğe Neden Olan Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan Şüpheli İçin Çalışma Başlatıldı

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay, bölgedeki güvenlik güçlerini harekete geçirirken, çevrede panik yaşandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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