Şanlıurfa'da Dehşet: 1 Ölü, 3 Yaralı, Şüpheli İntihar Etti

Şanlıurfa'da Kan Donduran Olay

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Kırsal Başaran Mahallesi'nde bir evin önünde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. adlı şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T. (17) isimli şahıslara pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar, yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, Y.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin İntiharı

Olayın ardından kaçan Ö.K., Viranşehir ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde, 27 TJ 955 plakalı otomobilde silahla intihar etti. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri, her iki olay yerinde kapsamlı incelemelere başladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.