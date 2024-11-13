Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elektrik Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Damlasu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği elektrik arızası tamiri sırasında elektrik akımına kapılan Casım Aksoy (40), hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, elektrikçi Casım Aksoy, arızayı gidermek amacıyla çalışmaları sürdürdüğü esnada ani bir akıma kapıldı. Olayın fark edilmesi üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Aksoy, gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.