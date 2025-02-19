Şanlıurfa'da Halı Sahada Kale Direği Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa, 2023 - Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde, gittiği halı sahada kale direği düşen 16 yaşındaki Ömer Faruk A., feci bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda bulunan halı sahada, genç çocuk kaleye asıldığı sırada direğin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından, durumu fark edenler hemen acil yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ambulans, Ömer Faruk A.'yı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çocuk kurtarılamadı.

Ömer Faruk A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu üzücü kaza, halı sahalarda güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.