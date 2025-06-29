Şanlıurfa'da Havai Fişek Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yusuf Paşa Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle havai fişek deposunda yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda depoda maddi hasar meydana gelirken, öncesinde büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü.