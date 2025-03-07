Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızlığı Operasyonu: 7 Gözaltı

Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hayvan hırsızlığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede meydana gelen iki ayrı hayvan hırsızlığı olayı üzerine hızlı bir çalışma başlattı.

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda ekipler, toplamda 51 küçükbaş hayvanın yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, bu hayvanlar başarıyla ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 51 küçükbaş hayvan, sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bölgedeki hayvan hırsızlığına karşı başlatılan bu operasyonlar, güvenliği sağlamak ve hırsızlık oranlarını azaltmak amacıyla hız kesmeden sürdürülüyor.