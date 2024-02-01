Şanlıurfa'da iki katlı binanın çökmesi sonrası 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Deliler kırsal mahallesindeki iki katlı bir ev gece saatlerinde çöktü. Olayın duyulması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, olay yerine ulaştıklarında 9 kişiyi canlı olarak çıkardı.





Yaralılar hastaneye götürüldü ancak ev sahibi Cemile Arıkan kurtarılamadı. Serap Urak da enkaz altında hayatını kaybetti. Evin 6 Şubat'taki depremde hasar gördüğü belirlendi.





Fatma Aruk, Osmaniye’de oturuyordu. Eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak, kız kardeşi Dilber Bozkurt ve yeğenleri Arda ile Emre Tuna ile birlikte mahallede yalnız yaşayan annesi Cemile Arıkan’a ziyarete gitti. Olay hakkında araştırma devam ediyor.